Уфимским следователям предстоит разобраться в чудовищном убийстве семьи из пяти человек

29 апреля уфимские следователи рассказали, как погибла семья из пяти человек. Корреспондент "Вести-Башкортостан" побывал на месте, где нашли тела, и пообщался с людьми, знакомыми с предполагаемым убийцей.

Напомним, мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги, детей и внука, покончил с собой, когда к нему пожаловали правоохранители.

Коллективный сад № 3 под Уфой едва не стал местом захоронения семьи из пяти человек. По версии следствия, 46-летний Ильдар Галиахметов вывез туда тела супруги, троих детей и внука. Их искали в лесном массиве и на территории садов. В итоге следователи и полицейские обнаружили трупы на участке, принадлежавшем главе семейства.

Тот самый колодец, в котором мужчина спрятал тела своих родственников. Его глубина примерно 4 метра. Чтобы достать оттуда трупы, сыщикам пришлось вычерпывать воду.

Закия Валеева тесно общалась с Ильдаром Галиахметовым. С ее слов, он вел порядочный образ жизни, но, возможно, был несчастлив в браке. И все это время даже не подавал вида, что его семьи больше нет.

По словам соседей по дому на улице Интернациональной, семья почти ни с кем не общалась. А когда с вопросами о пропаже близких к Ильдару пришли правоохранители, он покончил с собой, оставив предсмертную записку. В ней он написал, что не может жить без семьи.

Сейчас следователи-криминалисты восстанавливают картину трагедии, допрашивают знакомых семьи. В отношении мужчины они планируют провести посмертную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

По результатам осмотра места происшествия назначен ряд судебных экспертиз. Предварительная версия наступления смерти семьи Барсковых — удушье. А вот в мотивах страшного преступления следствию еще предстоит разобраться.