Саммит стран Западных Балкан: Сербия услышала в свой адрес массу обвинений

Саммит стран Западных Балкан и ЕС в Берлине при участии властей Косова не сдвинул диалог Белграда и Приштины с мертвой точки, заявил сербский президент Александр Вучич.

В понедельник в Берлине прошел неформальный саммит государств Западных Балкан при участии канцлера ФРГ и президента Франции​​​. Встреча затянулась на несколько часов. По ее окончании Вучич и сербский премьер Ана Брнабич вышли к журналистам в нерадостном настроении, сообщает РИА Новости.

Вучич сообщил, что сербская сторона выслушала лавину обвинений в свой адрес, пока очередь дошла до Сербии.

"Албанцы из Приштины начали говорить, что мы должны признать Косово. Пункт два – не должно быть никакой автономии для сербов, никакой Республики Сербской в Косове и никакой исполнительной власти для Сообщества сербских муниципалитетов", — сообщил он.

По его словам, после этого стало ясно, что Приштина настроена неконструктивно. Он предположил, что следующая встреча может состояться 1 или 2 июля в Париже.

По мнению лидера непризнанного Косова Хашима Тачи (в свое время он возглавлял террористическую "Армию освобождения Косова" – УЧК), встреча была очень тяжелой и не принесла результатов. Он добавил, что разочарован вопросом визовой либерализации. По его мнению, Приштина выполнила все необходимые для этого условия, однако свободного въезда в страны ЕС жители Косова так и не получили, передает ТАСС.

Кроме того, Тачи отказался отменять введенные в ноябре косовскими албанцами пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии.

В 1999 году силы НАТО без санкций Совбеза ООН приступили к бомбардировкам Союзной Югославии, фактически поддержав албанских боевиков в Косове в их стремлении добиться независимости края от Белграда. 17 февраля 2008 года албанские власти Косова в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.