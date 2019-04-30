Боксер Миллер дисквалифицирован на полгода за применение допинга

Всемирная боксерская ассоциация приняла решение дисквалифицировать американского боксера Джаррелла Миллера на шесть месяцев. Причиной дисквалификации стал положительный допинг-тест, сданный спортсменом незадолго до чемпионского боя против Энтони Джошуа.

Ранее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк не выдала Миллеру лицензию на проведение поединка с британским боксером. Как сообщает ESPN, дисквалификация провалившего допинг-тест американца заканчивается 19 сентября 2019 года.

Чтобы вернуться в рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Миллеру придется сдать специальные пробы на предмет употребления запрещенных веществ.