В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

Депутаты Госдумы РФ призвали главу МИД включить в этот список людей, которые организовали вопреки нормам международного права уголовное преследование россиянки Марии Бутиной, пишет во вторник газета "Известия".

"Угроза попадания в список должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом", — отмечается в документе.

Российские парламентарии считают, что Мария Бутина была вынуждена признать вину в том, что ей инкриминировали, только ради того, чтобы избежать огромного тюремного срока, которым обвинение открыто угрожало.

По словам отца россиянки, все доводы адвокатов оказались не нужны американской судебной системе. А вердикт был вынесен задолго до последнего заседания. "Любой другой иностранец не получил бы такого срока. Максимально бы дали административное наказание. А Маше вынесли реальный и несправедливый срок", — сказал он.

Несколько дней назад Марию Бутину признали виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Приговор — 18 месяцев лишения свободы, при этом ей зачтутся девять месяцев, которые она провела стражей в заключении в ожидании вердикта. Ожидается, что россиянка выйдет из заключения осенью этого года, после чего ее депортируют на родину.

Когда Марию арестовали агенты ФБР в июле прошлого года, американская пресса с подачи стороны обвинения смешали ее с грязью. Ее называли шпионкой, писали, что она ложилась в постель ради доступа к влиятельным политическим фигурам. Все это оказалось ложью и в ходе судебного процесса было опровергнуто. Остались обвинения, что Бутина, не регистрируясь иностранным агентом, пыталась наладить контакты с американцами, влияющими на политику. Адвокаты говорят, что трактовка американских властей, кто такой агент столь широка, что попасть под нее могут очень многие.

МИД России заявил, что вердикт является политически ангажированным и выдвинутые против россиянки обвинения являются надуманными и сфабрикованными. На Смоленской площади считают, что Мария Бутина стала жертвой яростного противоборства различных политических американских сил и была приговорена к лишению свободы только за то, что она гражданка РФ.