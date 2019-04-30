"Братство": Павел Лунгин представил новый фильм об Афганской войне
В Москве режиссер Павел Лунгин представил новый фильм "Братство". Картина рассказывает о последнем этапе войны в Афганистане. Посмотреть картину можно будет уже с 10 мая по всей стране.
"Братство" уверенно выделяется из плеяды военных фильмов современности, потому что он намеренно не маскирует тот факт, что война — это всегда потери, боль и страх. Режиссер Павел Лунгин и вовсе называет этот фильм антивоенным.
"Противоречие между желанием жить и смертью, желанием защитить своих друзей и нежелание умереть — это все и есть то, что составляет суть войны. Война — это не естественное состояние человека. У меня снимались замечательные актеры, работали профессиональные консультанты, которые уже, мне кажется, создали очень достоверные человеческие и гуманистические образы", — говорит Павел Лунгин.
Фильм не просто основан на реальных событиях, его сценарий — это подробное путешествие по воспоминаниям разведчика, бывшего директора ФСБ Николая Ковалёва, ушедшего из жизни всего за месяц до премьеры. Его самого в фильме сыграл актер Кирилл Пирогов, невероятно точно, по мнению Лунгина, воплотившего на экране образ советского разведчика — умного, собранного, интеллигентного.
"Замечательный актер Кирилл Пирогов играл моего друга Николая Ковалёва — генерала армии, бывшего руководителя ФСБ. Все это время он боролся с болезнью. Мне кажется, фильм поддерживал его, по крайней мере, мне так написала его дочка. По ее словам, эти последние годы отцу помогало выжить желание увидеть фильм", — отмечает режиссер.
1988 год. Война уже на исходе. 108-я мотострелковая дивизия готовит вывод войск через захваченный моджахедами горный перевал Саланг. В плен боевиков, с которыми разведка пытается договориться о перемирии, попадает советский военный пилот, сын генерала. Вокруг этих линий и разворачивается масштабное повествование. Лунгин намерено отказался от сверхпопулярных актеров, желая максимально точно раскрыть характер каждого из героев. Одну из ключевых ролей 12-летнего афганского мальчика играет Камиль Мурзабеков; эта роль в кино для него стала первой.
"Он увидел ребенка, который войну видел своими глазами и пронес ее через себя. Доходит до такого момента, когда он берет оружие. Его обстановка заставила. Не каждый же ребенок сделает это", — рассказывает отец Камиля Арслан Мурзабеков.
Фильм о войне, какой она была, и какой бывает всегда. С героями и предателями. С честными солдатами и мародёрами. С бесстрашными войнами и трусами. С лютой ненавистью к врагу, в чьём обличии он бы ни был, и с самоотверженной любовью к своей Родине и народу. Посмотреть картину можно будет уже с 10 мая по всей стране.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин предложил Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили
- Карауловой стыдно за то, что она хотела примкнуть к ИГ
- Элину Быстрицкую проводили аплодисментами
- Лободу хотят засудить в Германии
- Дмитрий Быков рассказал, что уже здоров
Самое читаемое
-
"Российский боевой кит": чем пугают норвежцев их государственные СМИ
- Первый киприотский маньяк: тактика психопата работала без сбоя
- Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
- Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор
- Пьяный меломан жестоко расправился с соседкой посреди супермаркета
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
США и Китай выходят на финишную прямую в торговых переговорах
- 8 главных причин войны
- Обвал начинается? Цены на нефть за два дня рухнули на 5%
- Заседание ФРС: что регулятор готовит рынкам на этой неделе?
- Прогноз: вместо трибун рубль в праздники примерится к "гильотине"
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
- Санкции не мешают Ким Чен Ыну ездить на "Мерседесе"
- ГИБДД перепишет всех наркоманов и злостных нарушителей
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Почему переедать на праздники не так уж вредно
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Говорят ученые: вейпинг может вызывать никотиновые судороги
Вести в 20.00
-
Зеленский в Турции. Подробности отдыха
- Первая ночная репетиция Парада Победы
- Новые Герои Труда в Кремле
Вести-Москва
-
Стрельба в московской школе: театральная дуэль закончилась в травмпункте
- Штрафовать за превышение скорости в Подмосковье будут по-новому
- Из одного аварийного жилья в другое: в Подольске люди вынуждены ютиться в развалинах
- Строительство БКЛ: на южном участке начали прокладывать новый тоннель
- Оркестр Гергиева открыл Московский Пасхальный фестиваль
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом