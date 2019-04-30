Крымский мост: строители готовы к монтажу железнодорожной автоматики

На железной дороге Крымского моста в ближайшее время начнут монтировать автоматику, которая контролирует движение поездов. Об этом сообщили на заседании Общественного совета по строительству.

Работы идут круглосуточно. Строители уложили уже больше половины рельсов, передает телеканал "Россия 24".

"Рельсошпальной решётки уложено 22 километра из 38-ми, работы идут в двух направлениях: со стороны республики Крым и со стороны Таманского полуострова. Укладчики движутся навстречу друг другу. Планируем, что к августу эта работа будет завершена", — заявил Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж".