Карлсен стал победителем шахматного турнира в Германии

В немецком Баден-Бадене завершился крупный шахматный турнир Grenke Chess Classic. Победу в нем одержал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В заключительном туре, играя белыми фигурами, он взял верх над французским гроссмейстером Максимом Вашье-Лагравом.

На счету Карлсена стало 7,5 балла. У его ближайшего преследователя американца Фабиано Каруаны оказалось 6 очков. Третье место на турнире по итогам девяти туров занял Аркадий Найдич из Азербайджана (5,5).

Единственный представитель России Петр Свидлер набрал 4,5 балла, расположившись на пятом месте вместе с Вишванатаном Анандом из Индии и Левоном Ароняном из Армении.