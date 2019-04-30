Рубль в мае: не стоит ждать от российской валюты повтора апрельского ралли
Ошеломляюще успешный апрель создал на рынке впечатление безусловной стойкости российского рубля. И пока это действительно так. Однако вряд ли стоит ждать от российской валюты повторения апрельского ралли, считают в информационно-аналитическом центре "Альпари".
В мае не будет заседаний Банка России — следующее состоится только в июне. Это оставляет рубль без эмоционального триггера: ранее ЦБ дал рынку понять о готовности понизить ключевую ставку во втором или третьем квартале, в зависимости от инфляции.
По словам Анны Бодровой, старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари", с инфляцией все немного сложнее, чем кажется. В первой декаде мая выйдут свежие статистические данные по индексу потребительских цен в России. Предполагается, что годовая инфляция за апрель окажется не выше 5,4-5,5%. Апрель мог быть пиковым месяцем для индикатора, после него ожидается некоторый спад темпов роста индекса потребительских цен. Если статистика подтвердит, что инфляция действительно готова замедлиться, рубль сможет укрепиться.
Поведение нефти сохраняется одним из важнейших катализаторов для рубля. Сейчас "черное золото" корректируется после очередной волны роста, но фундаментальные факторы остаются "бычьими". С одной стороны, есть фактор Ирана и его нефти, и это может вернуть баррель к повышению. До сих пор непонятно, как США "разрулят" ситуацию со странами-покупательницами иранской нефти, ведь среди них есть Китай, ссориться с которым сейчас не время. Есть вариант, при котором основной объем спроса здесь заместят поставки из Саудовской Аравии, а Китаю позволят покупать нефть у Ирана, как и прежде. Этот сценарий ускорит сырьевую коррекцию. Есть и третий сценарий, при котором льготы для покупателей иранской нефти будут прекращены разом, а саудиты не смогут быстро "закрыть" вакуум регионального предложения. И вот тогда баррель Brent рванет к $80 легко и непринужденно, а рубль продолжит дорожать, уверены в ИАЦ "Альпари".
Длинные майские каникулы заставят инвесторов учитывать внешнюю конъюнктуру быстрее, чем обычно, поэтому сразу после праздников волатильность в рублевых парах может увеличиться. Ближайший аукцион Минфина по размещению ОФЗ состоится только 8 мая, конъюнктура рынков капитала и настроения инвесторов за это время могут несколько раз поменяться. Однако сейчас интерес к российскому государственному долгу остается выше средних уровней, и для отечественной валюты это очень хорошо.
В целом доллар США в мае может оставаться в пределах отметок 63,50-66,50 руб., а европейская валюта продолжит торговаться в диапазоне 72,00-74,50 руб.
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