ДТП в Орловской области: 21 пострадавший

В пресс-службе УМВД по Орловской области сообщили, что в результате столкновении грузового автомобиля "КамАЗ" и рейсового автобуса Yutong на автодороге М-2 "Крым" в Кромском районе пострадал 21 человек.

У многих пострадавших ушибы и порезы. Всего в автобусе находились 54 пассажира, передает ТАСС.

В региональном УМВД уточнили, что грузовик и автобус двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет.