Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

В мире достаточно нефти, чтобы безболезненно прекратить сотрудничать в этой области с Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп и продлил действие эмбарго на поставки топлива из Ирана.

Как и полгода назад, Трамп пообещал пристально следить за ситуацией, передает телеканал "Россия 24".

В ноябре Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти. Но разрешил крупнейшим импортерам вести закупки в течение шести месяцев. Цель американских санкций, заявили в Вашингтоне, – обнулить иранский нефтяной экспорт.