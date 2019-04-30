Новости Политика

Все видео этой рубрики
30 апреля 201907:05

"Отпустите, я хочу в НАТО": советник Зеленского произнес пламенную речь

Ударить, где не ждали и нестандартно действовать пообещал советник избранного президента Украины по безопасности и обороне Иван Апаршин.

В интервью местному изданию он заявил, что армии Незалежной нужен серьезный прорыв. Совершить его в рамках бюджета и стратегии развития национальной обороны непросто, но у него есть план. Военный эксперт считает, что Киеву срочно нужно в НАТО. В финале пламенной речи он посоветовал журналистам: "Лучше не трогайте меня сегодня, я уже все решил".

"Отпустите меня, я хочу в НАТО... Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил: я буду вступать в НАТО, буду повышать уровень боеспособности страны, буду держать войска в постоянной готовности", — сказал Иван Апаршин.

Сейчас

06:27

"При странных обстоятельствах" скончались два члена экипажа электрохода "Василий Головнин"

04:37

ДТП в Орловской области: 21 пострадавший

01:27

Император уходит, да здравствует император: в Японии закончилось правление Акихито

23:47

Вместо песен постреляли: в московском караоке произошла драка со стрельбой

18:06

Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов

17:58

Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро

17:56

В Подмосковье задержаны семеро игиловцев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

2 часа назад
Император уходит, да здравствует император: в Японии закончилось правление Акихито

Император уходит, да здравствует император: в Японии закончилось правление Акихито

6 часов назад
Саммит стран Западных Балкан: Сербия услышала в свой адрес массу обвинений

Саммит стран Западных Балкан: Сербия услышала в свой адрес массу обвинений

5 часов назад
Против компании Boeing подали новые иски

Против компании Boeing подали новые иски

1 час назад
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

7 часов назад
ДТП с автобусом под Орлом: три украинца попали в больницу

ДТП с автобусом под Орлом: три украинца попали в больницу

3 часа назад
8 рисков для туристов на отдыхе

8 рисков для туристов на отдыхе

1 час назад
"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

"Народный" президент Украины Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон

1 час назад
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

8 часов назад
Крымский мост: строители готовы к монтажу железнодорожной автоматики

Крымский мост: строители готовы к монтажу железнодорожной автоматики

4 часа назад
Боксер Миллер дисквалифицирован на полгода за применение допинга

Боксер Миллер дисквалифицирован на полгода за применение допинга

6 часов назад
В России может появиться "список Бутиной"

В России может появиться "список Бутиной"

5 часов назад
Рубль в мае: не стоит ждать от российской валюты повтора апрельского ралли

Рубль в мае: не стоит ждать от российской валюты повтора апрельского ралли

2 часа назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

16 часов назад
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

17 часов назад
1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

18 часов назад
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

23 часа назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
"Отпустите, я хочу в НАТО": советник Зеленского произнес пламенную речь

"Отпустите, я хочу в НАТО": советник Зеленского произнес пламенную речь

1 час назад
В Приамурье восстановили легендарный танк Великой Отечественной

В Приамурье восстановили легендарный танк Великой Отечественной

2 часа назад
"Братство": Павел Лунгин представил новый фильм об Афганской войне

"Братство": Павел Лунгин представил новый фильм об Афганской войне

3 часа назад
Уфимским следователям предстоит разобраться в чудовищном убийстве семьи из пяти человек

Уфимским следователям предстоит разобраться в чудовищном убийстве семьи из пяти человек

6 часов назад
Курбан Бердыев: играть против "Спартака" стало легче

Курбан Бердыев: играть против "Спартака" стало легче

7 часов назад
Польша заявляет о возможном увеличении американской группировки в стране

Польша заявляет о возможном увеличении американской группировки в стране

7 часов назад
Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

Посол России в США: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии

7 часов назад
Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul

Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul

10 часов назад
Мастера своего дела. В Кремле вручили золотые звезды Героев Труда

Мастера своего дела. В Кремле вручили золотые звезды Героев Труда

11 часов назад
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

12 часов назад
В Германии с Лободы требуют по суду десятки миллионов за срыв концертов

В Германии с Лободы требуют по суду десятки миллионов за срыв концертов

13 часов назад
Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса

14 часов назад
Секретные материалы: как и для кого реставрируется гробница Александра Невского

Секретные материалы: как и для кого реставрируется гробница Александра Невского

17 часов назад
Opel в России начал формировать дилерскую сеть

Opel в России начал формировать дилерскую сеть

18 часов назад
В Chrome нашли уязвимость, позволяющую красть персональные данные пользователей

В Chrome нашли уязвимость, позволяющую красть персональные данные пользователей

18 часов назад
ГИБДД перепишет всех наркоманов и злостных нарушителей

ГИБДД перепишет всех наркоманов и злостных нарушителей

19 часов назад
Инженеры создают максимально реалистичную космическую базу на Земле

Инженеры создают максимально реалистичную космическую базу на Земле

19 часов назад
В Воркуте из забитой канализации достали простыню

В Воркуте из забитой канализации достали простыню

19 часов назад
Восстанавливать кости после перелома будут уколами

Восстанавливать кости после перелома будут уколами

19 часов назад
8 главных причин войны

8 главных причин войны

20 часов назад
Судебные приставы спели для должников

Судебные приставы спели для должников

20 часов назад
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год

Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год

21 час назад
Россиянам дали возможность превратить iPhone в "двухсимочные"

Россиянам дали возможность превратить iPhone в "двухсимочные"

21 час назад
Во сколько обойдется аренда домика на российских курортах на майские

Во сколько обойдется аренда домика на российских курортах на майские

22 часа назад
Обзор смартфона Sony Xperia 10: сверхвысокий или сверхширокий?

Обзор смартфона Sony Xperia 10: сверхвысокий или сверхширокий?

22 часа назад
Впервые с 2006 года Россия не вошла в топ-5 стран с наибольшим оборонным бюджетом

Впервые с 2006 года Россия не вошла в топ-5 стран с наибольшим оборонным бюджетом

29.04.2019 04:42
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

22 часа назад