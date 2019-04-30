"При странных обстоятельствах" скончались два члена экипажа электрохода "Василий Головнин"

Представитель Федерации профсоюзов Приморского края сообщил, что по неустановленным пока причинам скончались два члена экипажа российского дизель-электрохода "Василий Головнин" компании FESCO, следовавшего в порт Кейптаун.

Это произошло 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун. Причина смерти пока не установлена, но по некоторым данным это могло произойти из-за отравления метанолом. Имена погибших не называются. Известно, что это матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения.

В пресс-службе FESCO комментировать ситуацию отказались до окончания расследования, передает РИА Новости.

На расследование отводится 15 дней, но при необходимости срок может быть продлен. По словам представителя профсоюзов, "люди погибли при странных обстоятельствах".

Ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. Судно в январе покинуло порт Кейптауна (ЮАР) и направилось в Антарктиду. Антарктический рейс должен продлится три месяца.