Маурисио Почеттино: с "Аяксом" будет очень тяжело справиться

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не пожалел добрых слов в адрес соперника по полуфиналу Лиги чемпионов голландского "Аякса". По мнению аргентинского специалиста, амстердамский клуб заслуженно вышел в четверку сильнейших.

"Аякс" полностью заслужил место в полуфинале турнира. Голландская команда проводит фантастический сезон. Она уже прошла "Реал", "Ювентус"… Соперник заслуживает только добрых слов. Нас ждет очень тяжелая игра", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" пройдет на новом стадионе "шпор" 30 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.