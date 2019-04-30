Восьмая ракетка мира объявила о помолвке с форвардом футбольной сборной США

Американская теннисистка, восьмая ракетка мира Слоан Стивенс объявила о помолвке с нападающим сборной США и канадского "Торонто" Жози Алтидором, об этом возлюбленные сообщили в социальных сетях.

"Навсегда да", – написала победительница US Open-2017 в Twitter, на что Алтидор ответил "Вечность начинается сейчас".

Слоан, которая в марте отметила свое 26-летие знаком с 29-летним Жози с детства, отношения между ними начались в 2016 году.

Напомним, экс-третья ракетка мира выиграла шесть трофеев WTA в одиночном разряде, а также Кубок Федерации-2017 в составе сборной США.