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30 апреля 201910:15

В Красноярске пенсионерам помогут подготовиться к акции "Бессмертный полк"

ГТРК "Красноярск"

В Красноярске пенсионерам помогут подготовиться к традиционной акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Всем желающим принять участие в торжественном мероприятии окажут помощь в оформлении памятных табличек с именами и фотографиями героев войны. Также пенсионеры смогут бесплатно получить штендеры. Для этого необходимо прийти в любой пункт раздачи города и предъявить пенсионное удостоверение, поясняют организаторы акции.

Формирование колонны "Бессмертного полка" начнется в День Победы с 12.30. Затем шествие пройдет по направлению к Большому концертному залу Красноярска. В 2018 году в памятной акции приняло участие свыше 30 тысяч человек.

Текст: ГТРК "Красноярск"

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