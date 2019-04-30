Фестиваль "Висла": в Москве покажут лучшие фильмы польских режиссеров

12-й Фестиваль польских фильмов "Висла" с апреля по декабрь 2019 года посетит более десятка стран: Россию, Грузию, Беларусь, Хорватию, Сербию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию, Исландию и Чили.

Главный выпуск проекта пройдет с 23 по 30 мая текущего года в московских кинотеатрах "Пять звезд на Павелецкой", "Иллюзион", а также в Кинозале Третьяковской галереи и Новом Пространстве Театра Наций.

Фестиваль "Висла" откроет российским зрителям превосходные дебюты, а также новые картины авторов, которые уже успели собрать богатую коллекцию кинопремий. Будет показано авторское кино, а также картины, относящиеся к мейнстриму. В рамках программы зрители увидят камерные фильмы, побуждающие к раздумьям, а также эпические картины, снятые с размахом, восхищающие своей сценографией и изящными костюмами.

Последние картины польского авторского кино будут представлены в рамках Конкурса художественных фильмов, в том числе "Помилование" Яна Якуба Кольского, "Камердинер" Филипа Байона, "7 чувств" Марка Котерского, "Оборотень" Адриана Панека и "Фуга" Агнешки Смочиньской.

Панорама польского кино предлагает новые картины с многообразием тем и жанров, в частности комедии "Юлиуш" Александра Петжака, "Планета синглов 2 и 3" Сама Акина и Михала Хациньского (3-я часть).

Зрители познакомятся с творчеством братьев Анджея и Януша Кондратюков. В рамках ретроспективы будет показан последний фильм Януша Кондратюка "Как кошка с собакой", который рассказывает горько-сладкую историю отношений между братьями. Кроме того, будут представлены фильмы "Девушки на выданье» Януша Кондратюка, а также "Гидрозагадка" и "Веретено времени" Анджея Кондратюка.

Российские зрители смогут познакомиться с творчеством выдающегося представителя польской культуры – Казимежа Куца. В связи с тем, что 2019 год был объявлен годом Силезских восстаний, будет показана силезская трилогия мастера: "Соль черной земли", "Жемчужина в короне", "Бусинки одних четок".

В программу войдет также ретроспектива фильмов знаменитого режиссера Яна Якуба Кольского, а в ней картины: "Янчо-Водяной", "История кино в Попелявах", "Подальше от окна", "Жасмин".

Любителей документальных фильмов приглашают на блок "Документальная Польша", а в нем — картины "За пределом" Марты Прус и "Dreamland" Станислава Бербеки.

Совместно с Польским культурным центром в Москве в очередной раз мы организуем цикл "Театр на экране" — показы лучших телевизионных спектаклей. В секции будут представлены, в частности, видеозаписи спектаклей "Пан Иовяльский" Артура Жмиевского, "Окно на ту сторону" Артура Хофмана, "Цена" Ежи Зельника и "Сожжение Иоанны" Агаты Баумгарт.

Детей и подростков вместе с родителями приглашают на показы фильмов для всей семьи: 2 картины Томаша Шафраньского — "Клуб бродяг" и "Правители приключений. Отсюда до Обливио".

В программу фестиваля традиционно уже войдут работы студентов и выпускников Киношколы в Лодзи, Студии Мунка и Факультета радио и телевидения Силезского университета.