В сентябре сочинский "Сириус" примет первый поток иностранных школьников

Первые иностранные школьники из Таиланда и Индии приедут в сочинский образовательный центр "Сириус" в сентябре. Об этом сообщила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"В этом году мы впервые приняли делегацию из Таиланда, также уже в третий раз ожидаем прибытия делегации из Индии. С сентября у нас должно открыться несколько международных программ. Должны начать обучение первые группы детей", — рассказала Елена Шмелева. Кроме того, она добавила, что программа будет направлена не только на школьников, но и на преподавателей, передают "Вести Сочи".

Напомним, сочинский образовательный центр "Сириус" построен по инициативе президента на базе олимпийской инфраструктуры. Учреждения было создано с целью раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки детей с выдающимися способностями в области спорта, искусства, науки и технического творчества.