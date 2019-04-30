Премьер Японии официально объявил об отречении императора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито от трона. При этом глава правительства выразил уходящему императору Акихито и императрице Митико глубокую благодарность от имени народа, передает ТАСС.

Чуть позже в "Сосновом зале" императорского дворца начнется торжественная церемония отречения, в которой примут участие около 300 человек, включая министров, руководителей обеих палат парламента, представителей органов местного самоуправления и общественности.

В специальных ларцах туда же будут доставлены государственная и личная печать императора, а также его так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма. Сам Акихито выступит перед собравшимися с последним словом в качестве императора и затем передаст власть своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Президент России ранее направил Акихито специальную телеграмму, в которой поблагодарил его за внимание к российско-японским отношениям, которые в последние годы получили заметное развитие. Владимир Путин также выразил надежду, что связи между государствами будут и далее укрепляться на всех направлениях, передает "Интерфакс".

Впервые об отречении от трона Акихито заговорил в 2016 году, так как возраст и здоровье не позволяют ему выполнять свою миссию. Почти год потребовалось для того, чтобы принять особый закон о передаче власти, так как закон об императорском доме и конституция Японии предусматривают передачу престола только после смерти действующего императора.

После отречения Акихито ровно в полночь в Японии начнется эра правления Рэйва 126-го императора Нарухито. Церемония его интронизации пройдет во дворце 1 мая.