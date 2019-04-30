В Астрахани поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили восвояси

В Волге рыбаки колхоза им. Ленина поймали воблу длинной 35 сантиметров и весом более килограмма, передает "Интерфакс".

Как сообщается на сайте Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, на рыбопромысловом угодье "10-я Огневка" сотрудник КаспНИРХа Владимир Чаплыгин зафиксировал факт поимки крупной самки воблы. Обычный размер воблы — 17-26 см.

Отмечается, что вобла была выловлена речным закидным неводом.

После проведения замеров для приумножения запасов воблу выпустили в естественную среду обитания. Перед возвращением в реку, у рыбы отобрали несколько чешуек для определения возраста. По рыбацкой традиции, воблу поцеловали и попросили прислать рыбу побольше.

Ранее рекордной считалась особь воблы весом в один килограмм, длиной 32 сантиметра и возрастом 12 лет.