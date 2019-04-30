Витолиньш, Уланов и Соловьев вошли в тренерский штаб Знарка в "Спартаке"

Бывший наставник сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок назначен новым главным тренером московского "Спартака". В тренерский штаб 56-летнего специалиста вошли Харийс Витолиньш, Игорь Уланов и Максим Соловев.

Уланов и Соловьев трудились в «Спартаке» в завершившемся сезоне, а Витолиньш, которому во вторник, 30 апреля исполнился 51 год, пришел в клуб вместе со Знарком, с которым они вместе работают более десяти лет.

Напомним, "Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ с 64 очками занял седьмое место в Западной конференции, одержав 28 побед в 62 играх. В 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина "красно-белые" в серии до четырех побед уступили СКА (2:4).