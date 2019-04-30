Улыбчивый посетитель чуть не задушил мальчика в кузбасском супермаркете

Поход в магазин за сладостями едва не обернулся для школьника из Юрги, что в Кемеровской области, гибелью от рук странного мужчины, который на глазах других покупателей принялся душить подростка. Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел днем 28 апреля в супермаркете "Ярче!". На кадрах видно, что мужчина предпенсионного возраста напал на ребенка сзади. Сначала он его просто удерживал, когда же другие посетители отошли в сторону, злоумышленник закрыл своей жертве рот и нос ладонью и начал сжимать шею. Вырваться у мальчика не получалось, при этом мужчина, как свидетельствует запись, улыбался и посмеивался.

"У ребёнка явно началась паника из-за нехватки кислорода, но мужчину это только забавляло, он улыбался и делал вид, что всё хорошо. Одна из женщин сообщила об инциденте работникам магазина. После чего те подбежали и вырвали ребенка у незнакомца", — рассказали очевидцы.

Мужчина спустя несколько минут спокойно покинул торговую точку, тогда как пострадавший еще долго сидел в подсобке и боялся выйти в зал. Продавцы вызвали полицейских, чтобы те доставили получившего нервный срыв мальчика домой.

Региональное управление СКР уже начало доследсвенную проверку инцидента. Информации о том, удалось ли задержать подозреваемого, не поступало.

"Я уже с ним сталкивалась в сентябре, он меня чуть ножом не пырнул. Управы нет, постоянно отпускают. Говорят, он был известным в городе бандюганом в 90-е", — отметила одна из местных жителей.