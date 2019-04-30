Имущество Неймара арестовано из-за неуплаты налогов

Полузащитнику сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймару на родине наложили арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компании Neymar Sport & Marketing, принадлежащей семье футболиста.

Бразильский вингер и его отец, который по совместительству его агент, подозреваются в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на адвоката семьи Неймара Маркуса Недера, игрок "ПСЖ" обвиняется в неуплате налога порядка 17,5 миллионов долларов при переходе из "Сантоса" в "Барселону".

Напомним, Неймар – самый дорогой игрок в истории футбола, за его переход "Пари Сен-Жермен" заплатил каталонскому клубу 222 миллиона евро. Бразилец в текущем сезоне в составе парижан принял участие в 25 играх во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.