В Москве начался сезон речных круизов

В столице 30 апреля стартовал сезон речных круизов. Первые рейсы отправятся сегодня из Москвы в Тверь, Мышкин, Углич и Плес.

"В основном это туры выходного дня, которые весьма популярны у москвичей", — сообщили ТАСС в пресс-службе ФБГУ "Канал им. Москвы".

Из более длительных путешествий по рекам Центральной России наиболее востребованы рейсы из Москвы до Астрахани, а также из Самары, Нижнего Новгорода и Казани до Санкт-Петербурга и Москвы.

По данным ФБГУ "Канал им. Москвы", с каждым годом популярность речных круизов растет примерно на 7-15%.