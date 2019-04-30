Антон Миранчук: думаю о прогрессе в сборной и Лиге чемпионов

Полузащитник футбольной сборной России и чемпионов страны из "Локомотива" Антон Миранчук в программе "Футбол России" подвел предварительные итоги завершающегося сезона и поделился планами на ближайшее будущее. Одним из главных желаний у него – закрепиться в сборной.

"Есть внутреннее ощущение, что по сравнению с прошлым сезоном у меня есть прогресс, — цитирует футболиста телеканал "Россия 24". – Мечтаю сделать новый шаг вперед. Хочется закрепиться в сборной, проявить себя и наконец-то забить первый гол в официальных матчах".

По словам Миранчука, в клубе общая цель — попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там: "Хочется, чтобы о нашей команде заговорили на международной арене. Думаю, если так произойдет, это принесет плоды, а следующим шагом станет переезд в Европу".

По словам Антона, он следит за карьерой Александра Головина в "Монако": "Смотрел последний матч "Монако" с "ПСЖ", где Головин забил гол. Считаю, что он поступил правильно, перейдя туда".

"У Головина на сегодняшний день проблемная команда, но он хороший игрок и на этом фоне выделяется. Саша выглядит лучше своих партнеров. И если у меня будет подобное предложение, с удовольствием уеду. Надеюсь, что все будет зависеть от меня", — заключил Миранчук.