Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву, где присоединились к сборной России, которая проводит подготовку к предстоящему в Словакии чемпионату мира.

"Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию", – сообщает пресс-служба ФХР в социальной сети Twitter.

📣 Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию — Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.

Таким образом, на данный момент в составе сборной России к чемпионату мира готовятся 14 хоккеистов из НХЛ. Ранее к национальной команде присоединились Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба – "Тампа"), Евгений Малкин ("Питтсбург") и Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес").

Напомним, с 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. А с 10 по 26 мая в словацкой Братиславе пройдет чемпионат мира. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.