UTair не собирается прекращать полеты

UTair опровергает слухи о приостановке деятельности из-за долгов. По словам президента компании Павла Пермякова, все перелеты будут совершаться по расписанию.

В сообщении пресс-службы, полученном Вестями,Ru, говорится, что компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности.

Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам.

Ранее появилась информация от аудитора Ernst&Young. Эксперты пришли к выводу, что ситуация с долгами по итогам года усугубилась. Чистые убытки составили 22 миллиарда рублей, а краткосрочные кредиты превышали краткосрочные активы на 75 миллиардов рублей. На таком фоне аудитор сомневается в способности компании работать без перебоев. Заключение о финансовой отчетности опубликовано на сайте UTair.

В пресс-службе отмечают, что компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности.

Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года.

Убытки в компании объясняют финансовым кризисом 2014 года и ростом цен на топливо.

UTair — это четвертый по величине перевозчик в России.