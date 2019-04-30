Дальневосточные семьи с двумя и более детьми смогут взять льготную ипотеку под 5%

В ДФО семьи с двумя и более детьми смогут получить ипотечный кредит по рекордно низкой ставке в 5%. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ГТРК "Амур".

Льготой смогут воспользоваться семьи, где второй или последующие дети родились с 1 января 2019 года. Кроме того, жилье необходимо приобрести на территории Дальневосточного федерального округа. "Понижение ставки ипотечного кредитования - это еще одна мера по стимулированию рождаемости в округе", — заявили в Минвостокразвития России.

Напомним, с начала года дальневосточные семьи стали получать единовременные выплаты за рождение первого и последующих детей. На эти цели из бюджета выделили более 2,5 миллиардов рублей. По планам, до конца года пособия получат более 34 тысяч родителей первенцев и 35 тысяч семей с двумя и более детьми.