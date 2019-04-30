Даниил Квят: Риккардо признал ошибку и извинился

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят рассказал о том, что гонщик "Рено" Даниэль Риккардо извинился перед ним за эпизод, который произошел на четвертом этапе Формулы-1 в азербайджанском Баку. Австралиец неудачно сдал назад и врезался в болид россиянина.

"Честно говоря, я не мог в это поверить, но иногда так бывает. Он попробовал выехать, но на его пути, к сожалению, стояла моя машина, – приводит слова Квята F1News.ru. – Позже мы с ним встретились. Было приятно услышать его извинения. Он признал ошибку, и мы оставили инцидент в прошлом. У меня с ним нет никаких личных проблем. Мы были напарниками и довольно хорошо знаем друг друга".

Напомним, что по итогам квалификации Квят занял шестое место, что давало ему определенные надежды на итоговый финиш в очках. Но ошибка Риккардо на 31-м кругу вывела россиянина из дальнейшей борьбы.