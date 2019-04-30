В Италии госпитализирован 82-летний Берлускони

В Италии госпитализирован Сильвио Берлускони.

Бывшего премьер-министра доставили в миланскую больницу "Сан-Раффаэле" на машине скорой помощи. О состоянии политика пока ничего не сообщается. По некоторым данным, причиной обращения к врачам стала острая почечная колика.

Недавно 82-летний Берлускони прошел плановое обследование после операции на сердце, которую он перенес в 2016 году.

Как сообщает ТАСС, сегодня бессменный лидер партии "Вперед, Италия" должен был представить кандидатов на выборы в Европарламент. Он сам ранее заявлял о намерении баллотироваться.