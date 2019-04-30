Сын Эвандера Холифилда Элайджа подписал контакт с клубом NFL

Элайджа Холифилд, сын экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории Эвандера Холифилда, подписал первый в жизни профессиональный контракт с клубом "Каролина Пантерз", выступающем в ведущей лиге американского футбола NFL.

Холифилд-младший в отличие от звездного отца выбрал командный вид спорта: в американском футболе он выступает на позиции раннинбека. В сезоне-2018-2019 Элайджа выступал за университет Джорджии и набрал 1000 ярдов. Тем не менее, после специального испытания новичков на NFL Combine не был задрафтован, так как не выполнил ряд нормативов.

Тем не менее, "пантеры" решили опробовать сына знаменитого боксера в деле и предложили ему контракт новичка, который вступит в силу 10 мая.