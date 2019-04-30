Президент Австрии рассказал о своих русских корнях

В интервью церковному изданию "Кирхен цайтунг" президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал, что его мать по происхождению эстонка, а отец — русский, но с европейскими корнями, передает ТАСС.

Ван дер Беллена спросили, какую австрийскую идентичность он бы смог противопоставить взглядам ультраправого "Движения идентичности", выступающее за этнически чистую самобытность Австрии.

"Чего я бы хотел в последнюю очередь, так это единого немецкого народа, о котором говорили нацисты. В таком случае, я должен был бы учесть, что я не настоящий австриец: моя мама родом из эстонской семьи, мой отец — культурно русский, но выходец из северо-западных европейцев. Когда меня спрашивают, я говорю, что я каунерталец (Каунерталь — коммуна в федеральной земле Тироль), тиролец, 40 лет венец, австриец и европеец — разве в этом есть проблема?" — отметил Ван дер Беллен.

Как сообщил источник в австрийских властных структурах, в мае президент Австрии намерен посетить Россию с официальным визитом. Впоследствии посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский подтвердил активную подготовку к визиту австрийского президента в Россию.