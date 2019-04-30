Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв. Полыхающее здание площадью 80 на 30 метров сняли с квадрокоптера.

На локализацию пожара в магазине "21 век" на окраине поселка Горячеводский в Предгорном районе у спасателей ушло немногим более двух часов: сообщение о возгорании поступило около 9 часов утра, а в 11:14 они рапортовали об устранении угрозы дальнейшего распространения огня. Пламя, как видно на кадрах с места, могло переброситься на расположенный через дорогу рынок, но торговцы отважно защищали свои палатки.

В сгоревшем магазине торговали автомаслами, а потому на место выехали экологи, чтобы установить степень загрязнения воздуха. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.