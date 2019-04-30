Донские моряки просят эвакуировать их с арестованного в Турции сухогруза "Стримлайн"

Члены экипажа арестованного в Турции "Стримлайна" не могут покинуть корабль. Моряки просят их эвакуировать для возвращения на родину. Они составили рапорт с соответствующей просьбой. Об этом ГТРК "Дон-ТР" сообщил капитан сухогруза Бахман Багиров. Известно, что на борту судна остаются шесть человек, двое из них нуждаются в срочной медицинской помощи.

Напомним, "Стримлайн" в прошлом году отправился из Ростова в Стамбул для проведения ремонтных работ. В июне прошлого года сухогруз был задержан из-за долгов владельца.