Фигуристка Александра Трусова в новом сезоне выступит в образе героини "Игры Престолов"

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в новом сезоне будет выступать в образе главной героини популярного сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен.

"В новом сезоне, в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала "Игра Престолов", – написала Трусова в социальной сети Instagram. – Основные композиции – Matt Bellamy — Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king".

Напомним, для Александры, выступающей под руководством Этери Тутберидзе, завершившийся сезон стал последним на юниорском уровне.