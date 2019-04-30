Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт "Мерседеса" ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Впрочем, иск удовлетворен лишь частично, уточняет агентство ТАСС, так как изначально ФСО требовало взыскать 830 тысяч рублей.
Напомним, в 2016 году Ярмольник устроил аварию на Кутузовском проспекте, в которой пострадало несколько машин. Среди них оказался и Mercedes ФСО. Автомобиль спецслужб восстановили, однако страховка весь ущерб покрыть не смогла.
По мнению актера, ремонт сделали подозрительно быстро, всего за один день, и обошелся он в 1,2 миллиона рублей, хотя сама машина стоит около 1,5 миллиона рублей. Защита Ярмольника предлагала ФСО заключить сделку и ограничиться суммой в 310 тысяч рублей.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Японский император отрекается в пользу сына
- UTair не собирается прекращать полеты
- Михаил Горбачев призвал Россию и США к диалогу
- Как изменится жизнь россиян с 1 мая
- Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон
Самое читаемое
-
"Российский боевой кит": чем пугают норвежцев их государственные СМИ
- Озвучены страшные подробности убийства семьи, найденной в колодце
- Первый киприотский маньяк: тактика психопата работала без сбоя
- Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
- Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор
- Пьяный меломан жестоко расправился с соседкой посреди супермаркета
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
- Санкции не мешают Ким Чен Ыну ездить на "Мерседесе"
- ГИБДД перепишет всех наркоманов и злостных нарушителей
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Почему переедать на праздники не так уж вредно
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Говорят ученые: вейпинг может вызывать никотиновые судороги
Вести в 20.00
-
Зеленский в Турции. Подробности отдыха
- Первая ночная репетиция Парада Победы
- Новые Герои Труда в Кремле
Вести-Москва
-
Весна А Cappella, цветущая сакура и "Пасхальный дар": что еще не пропустить в праздники?
- Сезон открыт: любителям речных путешествий предложат 300 круизов на любой вкус
- В столице могут построить еще одну канатку
- Штрафовать за превышение скорости в Подмосковье будут по-новому
- Стрельба в московской школе: театральная дуэль закончилась в травмпункте
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом