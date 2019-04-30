Гамбургский пенсионер въехал в торговый центр

В центре Гамбурга автомобиль протаранил здание торгового центра, несколько человек получили ранения, одна продавщица госпитализирована, посетителям оказывается психологическая помощь, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hamburger Morgenpost.

Посетителей ТЦ эвакуировали, на месте происшествия работают полицейские и спасатели. ЧП произошло в филиале Galeria Kaufhof в районе Попенбюттель. Машина, за рулем которой был пенсионер, выезжая с территории стоянки, неожиданно въехала в галерею, разбив стеклянную стену.

Автомобиль остановился внутри здания, застряв передними колесами в ленте эскалатора. Около входа лежат обломки стекла и части автомобиля. Причины произошедшего пока неизвестны.