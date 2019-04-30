Тема:
Атака на картину Репина 21 минута назад
За повреждение "Ивана Грозного" вандал сядет на 2 с половиной года
Игорь Подпорин, который в мае 2018 года повредил картину Ильи Репина, признан виновным по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ".
Суд приговорил злоумышленника к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Однако каждый день, проведенный в камере предварительного заключения, учитывается как полтора в тюрьме. Поэтому под стражей Подпорин останется еще около года, пишет агентство "Интерфакс".
Защита пообещала обжаловать приговор. Сообщается, что адвокаты вандала пытались переквалифицировать дело в просто "повреждение объектов культурного наследия", без "особо ценных". Так как Подпорин частично признал свою вину.
Напомним, 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее 37-летний Игорь Подпорин несколько раз ударил столбиком от ограждения картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Свои действия он объяснил тем, что шедевр его возмутил своим лживым содержанием.
Злоумышленник порвал полотно в трех местах. К счастью, картину можно восстановить. Деньги на реставрацию уже выделены, заявила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.
Ранее по теме
-
Третьяковка начала реставрацию "Ивана Грозного"19 суток назад
-
Вандал порвал картину Репина из-за крови1 месяц назад
-
Суд приступил к делу вандала из Третьяковки2 месяца назад
-
В Третьяковке рассказали, как будут спасать порезанного "Ивана Грозного"4 месяца назад
-
"Ивана Грозного и сына его Ивана" будут реставрировать публично10 месяцев назад
-
Вандал объяснил, зачем порезал "Грозного"10 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Японский император отрекается в пользу сына
- UTair не собирается прекращать полеты
- Михаил Горбачев призвал Россию и США к диалогу
- Как изменится жизнь россиян с 1 мая
- Зеленский сэкономил на отдыхе в несезон
Самое читаемое
-
"Российский боевой кит": чем пугают норвежцев их государственные СМИ
- Озвучены страшные подробности убийства семьи, найденной в колодце
- Первый киприотский маньяк: тактика психопата работала без сбоя
- Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
- Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор
- Пьяный меломан жестоко расправился с соседкой посреди супермаркета
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Сергей Лазарев рассказал, что сделает сразу после конкурса
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
- Санкции не мешают Ким Чен Ыну ездить на "Мерседесе"
- ГИБДД перепишет всех наркоманов и злостных нарушителей
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Почему переедать на праздники не так уж вредно
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Говорят ученые: вейпинг может вызывать никотиновые судороги
Вести в 20.00
-
Зеленский в Турции. Подробности отдыха
- Первая ночная репетиция Парада Победы
- Новые Герои Труда в Кремле
Вести-Москва
-
Весна А Cappella, цветущая сакура и "Пасхальный дар": что еще не пропустить в праздники?
- Сезон открыт: любителям речных путешествий предложат 300 круизов на любой вкус
- В столице могут построить еще одну канатку
- Штрафовать за превышение скорости в Подмосковье будут по-новому
- Стрельба в московской школе: театральная дуэль закончилась в травмпункте
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом