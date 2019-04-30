Мини-футбол. Португальский "Спортинг" выиграл Лигу чемпионов

В казахстанской Алма-Ате завершились решающие матчи Финала четырех Лиги чемпионов по мини-футболу (футзалу). В финале хозяева площадки из "Кайрата" играли против португальского "Спортинга". Выиграли гости с юго-запада Европы – 2:1.

Ранее "Кайрат" в полуфинале одолел "Барселону" (5:2), а "Спортинг" был сильнее прошлогоднего победителя турнира испанского же "Интера Мовистар" (5:3). Два представителя Испании играли в "утешительном" финале за 3-е место и победила "Барса" – 3:1.

"Спортинг" впервые в своей истории выиграл главный турнир европейского футзала. Ранее клуб из Лиссабона трижды доходил до финала (в 2011, 2017 и 2018 гг.). Только одна команда из Португалии до этого добивалась такого же успеха: "Бенфика" выиграла титул в 2010 году. Но тогда турнир назывался Кубок УЕФА, а Лигой чемпионов он впервые стал в этом сезоне.