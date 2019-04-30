Сына миллиардера Саркисова чудом вывели из комы после шумной вечеринки
Наследник олигарха Сергея Саркисова — друг певца ЮрКисса Саркисов-младщий оказался на грани смерти после бурной вечеринки в одном из московских клубов.
"Черный принц", как он сам себя называет, попал в реанимацию еще 14 апреля, и медикам пришлось очень постараться, чтобы вывести его из комы: "завидный жених" долгое время был без сознания, пишет StarHit.
Сейчас состояние Саркисова-младшего улучшилось, его жизни, как говорят врачи, ничего не угрожает. Сам он пока случившееся не комментирует.
По сведениям журналистов, возможной причиной комы сына миллиардера могло стать злоупотребление запрещенными препаратами, однако пока это не доказано.
20-летний сын наследника директора "РЕСО-Гарантия", семья которого по данным Forbes занимает шестую строку в списке богатейших в России, ездит на небесно-голубом Bentley и проводит время на тусовках с некоторыми известными российскими исполнителями.
Москве "тусовочной" особенно запомнилось роскошное празднование 18-летия наследника Саркисова на 62-м этаже одной из башен "Москва-Сити", на которой шумно гуляли дети многих бизнесменов и знаменитости.
По сведениям СМИ Сергей Саркисов-младший учится в МГИМО на экономиста и параллельно работает в компании отца.
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