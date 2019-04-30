Ветераны футбола в преддверии Дня Победы возложат венки в Александровском саду

В преддверии Дня Победы, в понедельник, 6 мая прославленные ветераны отечественного футбола возложат венки у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

Традиционное мероприятие посетят руководители Российского футбольного союза (РФС) и представители профессиональных футбольных лиг, известные отечественные игроки – Никита Симонян, Александр Мирзоян, Владимир Пильгуй, Сергей Ольшанский, Валентин Афонин, Николай Киселев, Виктор Папаев и многие другие заслуженные ветераны.

Как сообщает пресс-служба РФС, почтить память воинов также придут вдовы прославленных игроков – Валентина Яшина, Галина Севидова, Ольга Ивакина, Любовь Хусаинова, Елена Боброва, Ольга Маслаченко, а также дочь Николая Старостина Елена.