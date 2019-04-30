Весна А Cappella, цветущая сакура и "Пасхальный дар": что еще не пропустить в столице в праздники?
В парке "Зарядье" 1 мая открывается международный фестиваль "Музыкальная весна" — его участниками станут почти 200 исполнителей из 26 стран. А в "Сокольниках" откроется Всемирная танцевальная олимпиада. В майские праздники гостей и жителей столицы ждет очень насыщенная творческая программа. На разных площадках пройдут фестивали воздушных змеев, парады байкеров и выставки техники.
В Москве сейчас наступил один из самых красивых периодов в году: глаз радует свежая зелень распустившихся листьев, зацвела сакура. Посмотреть на эти необычные розовые деревья можно в нескольких местах: в "Аптекарском огороде", в японском саду Главного ботанического сада и в Бирюлевском дендропарке, где растет целая роща сакуры — около 50 деревьев. Главное — успеть, ведь сезон цветения японской вишни короткий: всего несколько дней.
Еще одно из самых ярких событий этого времени года — музыкальный фестиваль "Московская весна А Cappella". Он открывается уже завтра, 1 мая, в парках, на бульварах, улицах и площадях, на вокзалах и даже крышах домов — больше 50 концертных площадок. На них выступят как известные, так и начинающие музыканты из 26 стран мира.
Программа у всех разная — поп, фолк, рок, джаз, эстрадные хиты и даже классические произведения. Открытие фестиваля — завтра в парке "Зарядье" на сцене Большого амфитеатра, куда выйдет сразу несколько коллективов: духовой, хореографический, хоровой, а также ансамбль фольклорной музыки.
По городу сейчас также работают площадки фестиваля "Пасхальный дар" — они есть почти в каждом районе. Везде ярмарки, игры, мастер-классы, во время которых можно научиться печь куличи, вырезать из дерева и вышивать золотом. Подробное расписание есть на сайте "Московских сезонов".
Насыщенная программа активного отдыха и в городских парках. В Парке Победы завтра будут бесплатно учить кататься на велосипедах, скейтбордах, делать трюки на самокатах и роликах. В парке "Ходынское поле" — фестиваль воздушных змеев.
А в "Сокольниках" открывается Всемирная танцевальная олимпиада. Это значит, что в режиме нон-стоп в ближайшие 16 дней будут проходить танцевальные и акробатические шоу, соревнования барабанщиков, трюки со скакалкой. И, конечно, выступления артистов, которые приехали в Москву со всего мира, чтобы показать здесь свои лучшие номера.
В эти выходные предстоит также открытие мотосезона. На смотровой площадке на Воробьевых горах 3 мая развернется выставка техники, пройдут различные соревнования и рок-концерт. А 4 мая пройдет парад байкеров: колонна начнет движение от проспекта Академика Сахарова и проедет по Садовому кольцу. В заезде примут участие более шести тысяч байкеров.
И какие майские праздники без пикника — чтобы устроить себе обед на свежем воздухе, совсем необязательно ехать куда-то за город. В Москве появилось очень много специальных оборудованных площадок для приготовления шашлыка — в каждом районе. Где именно — смотрите на официальном портале мэрии столицы. И не забывайте о правилах пожарной безопасности.
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