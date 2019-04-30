Песков объяснил, почему на Параде Победы не будет иностранных лидеров

Приглашать лидеров других стран на Парад Победы 9 мая принято во время юбилейных дат. Поэтому ни в этом году, ни в прошлом никто никого специально не звал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что особенным будет 2020 год, пишет агентство РИА Новости. В следующем году исполняется 75 лет со дня разгрома нацистской Германии.

Предыдущая юбилейная дата была в 2015 году. 9 мая на Красной площади присутствовали тогда еще генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, глава Китая Си Цзиньпин, а также лидеры стран СНГ и многие другие.