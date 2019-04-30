Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Во вторник Центральная избирательная комиссия Украины объявила об официальных результатах второго тура выборов президента страны.

Во втором туре выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента украинского государства, передает "Интерфакс".

По данным ЦИК, на выборах 21 апреля за пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Между тем, в штабе Зеленского назвали задержку официального оглашения итогов голосования "попыткой власти избежать наказания за свою преступную деятельность".

ЦИК Украины начал оглашение официальных результатов выборов, дотянув до последнего положенного для этого по закону дня. При этом члены комиссии ушли на перерыв, не зачитав итоги по областям.