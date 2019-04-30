Московские полицейские остановили движение ради спасения лисенка

Полицейские спасли маленького лисенка, который оказался посреди проезжей части на северо-востоке Москвы. Напуганного найденыша поместили в коробку, а потом передали зоозащитникам. Судя по сделанным кадрам, животное не желало покидать столицу и всячески старалось вырваться из "тюрьмы".

Прижимающегося к асфальту лисенка на дороге заметили дежурившие у храма-часовни на Осташковской улице сотрудники ППС. Они остановили движение и загнали огрызавшегося малыша в картонную коробку, а затем вызвали на место волонтеров. Последние на машине доставили представителя семейства псовых в Калужский центр реабилитации диких животных, где ему окажут необходимую помощь и вернут в родную среду обитания.