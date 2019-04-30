Медсестра больницы в Татарстане уволилась после "пьяного" видео с ее участием

Посетившая челнинскую больницу в нерабочее время выпившая сестра-хозяйка вынуждена была написать заявление об увольнении после публикации видео с ее участием.

Запись появилась в сообществе "Набережные Челны Онлайн" вечером в понедельник, 29 апреля, но когда она была сделана, остается неизвестным.

"Спиртом несет, караул! Дрянь! Мат-перемат, алкоголем несет", — посетовал автор ролика, не уточнив, дождался ли он медицинской помощи. Его собеседница призывала подождать окончания проветривания, но, устав от неудобных вопросов, попросту ушла.

Представители больницы скорой медицинской помощи немногим позже со ссылкой на внутреннее расследование сообщили, что в тот день у сестры-хозяйки был выходной, а на территорию лечебного учреждения она пришла "по собственной инициативе". При этом они не пояснили, почему выпившая сотрудница была в униформе. Как бы то ни было, героиня ролика уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.