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30 апреля 201916:14

Инга Оболдина рассказала, почему смогла родить только от второго мужа

Инга Оболдина, которую зрители узнали и полюбили по сериалам "Дети Арбата", "Девять жизней", "Небо. Самолет. Девушка" и другим фильмам, впервые вышла на сцену в своем родном городе Кыштыме Челябинской области.

В местном Дворце культуры юная артистка появилась на сцене в пуантах: в образе ромашки она танцевала знаменитый "Вальс цветов".

А потом в их город со своей картиной приехал режиссер Владимир Хотиненко. Тетя Инги, которая работала директором кинотеатра в Кыштыме, попросила мэтра посмотреть девочку: стоит ли ей в принципе мечтать о профессии актрисы?

Одобрение известного режиссера окрылило Оболдину. После школы она поступила в Челябинский институт культуры – стала учиться на режиссера, а затем раскрылся и ее актерский талант, так что педагоги рекомендовали Инге попробовать свои силы в Москве.

В столицу она приехала с творческим единомышленником Гарольдом Стрелковым. Инга сразу поступила и в ГИТИС, и в школу-студию МХАТ.

Жили они с Гарольдом поначалу в интернате для детей-сирот, а вскоре стали мужем и женой.

Инга говорит, что со стороны ее избранника была огромная поддержка и невероятная любовь. "Он дал мне расправить крылья и думать, что я самая лучшая на этой планете актриса", — вспоминает Оболдина.

Вместе они прожили 16 лет, а когда все совместные планы были реализованы, супруги расстались.

Инга говорит, что трагедией для них это не было, поскольку состояли они, скорее, в творческом, а не в подлинно супружеском союзе.

Возможно, предполагает актриса, поэтому у них с Гарольдом и не родились дети.

Что такое настоящая семья, Инга поняла, когда встретила режиссера, актера и музыканта Виталия Салтыкова.

А вскоре произошло настоящее чудо: почти в 45 Инга впервые стала матерью.

Вымоленная, как говорит актриса, беременность оказалась внезапной. Она должна была сниматься в кино, и с благословенья батюшки от съемок не отказалась. А вскоре появилась на свет их с Виталием дочка.

После какого спектакля Инга влюбилась в своего второго избранника и отца долгожданного ребенка? В каким фильме она снималась беременной?

Зачем актриса торговала куклами у Большого театра, и какая тайна ее связывает с островом Свияжском? Почему они с Салтыковым официально не узаконили свои отношения? И какой совет дал Инге Оболдиной ведущий Борис Корчевников?

Об этом – в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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