Лукас Моура: не удивлен, что мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" примет голландский "Аякс". Бразильский нападающий "шпор" Лукас Моура поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с командой из Амстердама.

"У нас есть классные игроки. Я не удивлен, что мы играем в полуфинале Лиги чемпионов, – сообщил Моура, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. – Встречаются две молодые команды. Этот матч будет очень интересным. Следует сыграть умно, потому что нас ждут два матча".

Лукас сообщил, что смотрел противостояние голландского клуба с "Ювентусом" в четвертьфинале турнира: "Аякс" – очень хорошая команда, в которой много молодых и быстрых игроков. Они чрезвычайно опасны. Это будет чрезвычайно тяжелый матч, но полагаю, мы готовы сделать достойную работу".

А также бразилец рассказал о противостоянии с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов: "ответный матч с "Сити" был, как мне кажется, самым эмоциональным в моей карьере. Мы действовали с очень высокой интенсивностью, с хорошим настроем. Так надо играть в каждом матче.

Напомним, матч состоится во вторник, 30 апреля в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.