Три российских борца дисквалифицированы за допинг

Российское антидопинговое агентство сообщает, что три российских борца получили дисквалификацию за несоблюдение антидопинговых правил. Самый большой срок – 4 года отстранения от соревнований и тренировок, — получил мастер греко-римского стиля Валерий Гусаров.

Еще два представителя борцовской "классики", как еще называют греко-римскую борьбу, братья Чингиз и Ибрагим Лабазановы получили годичный срок дисквалификации. Самым именитым из троицы наказанных РУСАДА спортсменов является Чингиз Лабазанов, который в 2014 году в Ташкенте стал чемпионом мира.