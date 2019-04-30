Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Слезоточивый газ был применен неподалеку от авиабазы "Карлота", где лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан и военных выступить против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал оппозиционный телеканал TVVenezuela.

Министр обороны страны Владимир Падрино заявил, что армия остается на стороне "конституции и легитимных властей". Его коллега по правительству, руководитель связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в свою очередь, сообщил, что власти Венесуэлы принимают меры в отношении небольшой группы военных, которые пытаются устроить госпереворот в стране.

В частности, ограничен доступ к Twitter, Facebook и другим социальным сетям на территории Венесуэлы после того, оппозиция распространила сообщение Хуана Гуайдо о том, что он встречается с военными, чтобы начать финальную часть "Операции Свобода" – меры по свержению президента страны Николаса Мадуро. Он также призвал своих сторонников собираться возле "Карлоты".

Глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено в ответ заявил, что суд примет меры в отношении ответственных за попытку переворота военных и решительно осудил силовой сценарий захвата власти.

С 21 января 2019 года в Венесуэле не стихают массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Руководитель Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Его кандидатуру поддержал ряд западных стран во главе с США.

Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим.

По информации начальника ГРУ Генерального штаба России вице-адмирала Игоря Костюкова, США пытаются вытеснить из Западного полушария основных геополитических конкурентов, включая Россию, Китай и ЕС.