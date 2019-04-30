Грязная "Дружба": Белоруссия остановила прием российской нефти

Белоруссия решила полностью остановить работу нефтепровода "Дружба". Это связано с загрязнением, которое попало в углеводороды, уточнят глава "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Подача чистой нефти должна возобновиться в ближайший четверг. До НПЗ она дойдет в субботу, пишет агентство РИА Новости.

Также Вериго добавил, что работать будет только одна нитка нефтепровода "Дружба", вторая так и останется закрытой на неопределенный срок.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал найти виновных в поставке некачественной нефти. Они могут понести как административную, так и уголовную ответственность, добавил премьер.

Напомним, в апреле специалисты обнаружили в нефти, которые идет по "Дружбе", хлориды. Ими оказались загрязнены 5 миллионов тонн сырья. Компания "Транснефть" считает, что углеводороды могли быть испорчены специально.